Yoga Nature et atelier végétal Enfants Centre collines et Cyprès, fabras Dieulefit

Yoga Nature et atelier végétal Enfants

Tarif : 40 – 40 – EUR

Demi journée

Début : 2025-10-22 09:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Une expérience unique au cœur de la nature à Dieulefit. Découverte de plantes sauvages, création végétale, Yoga, ateliers, exploration et sensibilisation à l’environnement.

Centre collines et Cyprès, fabras 462 Chemin du Satelas Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com

English :

A unique experience in the heart of nature in Dieulefit. Wild plant discovery, plant creation, yoga, workshops, exploration and environmental awareness.

German :

Ein einzigartiges Erlebnis im Herzen der Natur in Dieulefit. Entdeckung wilder Pflanzen, Pflanzengestaltung, Yoga, Workshops, Erkundung und Sensibilisierung für die Umwelt.

Italiano :

Un’esperienza unica nel cuore della natura a Dieulefit. Scoprite le piante selvatiche, le creazioni vegetali, lo yoga, i laboratori, l’esplorazione e la consapevolezza ambientale.

Espanol :

Una experiencia única en plena naturaleza en Dieulefit. Descubra plantas silvestres, creaciones vegetales, yoga, talleres, exploración y sensibilización medioambiental.

