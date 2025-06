Yoga, Nidra & Rando La Chapelle-sur-Dun 9 juillet 2025 09:00

Seine-Maritime

Yoga, Nidra & Rando Jardin Terre d’Accord La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Début : 2025-07-09 09:00:00

fin : 2025-07-09 18:00:00

2025-07-09

Envie de vous ressourcer en pleine nature avec du yoga, du Nidra, et des randonnées ?

Jeanne Pinson, professeur de yoga certifiée (vinyasa, hatha, yin, pranayama, méditation), et Régine Deguine, praticienne formée et certifiée au yoga nidra, relaxation profonde et aux massages ayurvédiques; vous ont concocté des journées exceptionnelles durant cette semaine de juillet (pour les vacanciers et les travailleur.e.s du week-end), à La Chapelle-sur-Dun, au cœur du magnifique jardin d’Art de Terre d’Accord un lieu au cœur d’une humanité apaisée.

Une immersion qui nous relie à notre nature profonde et mêlant yoga détente, relaxation profonde (yoga nidra) et randonnées en pleine nature.

Toute la journée, 9h-18h, sur réservation.

Jardin Terre d’Accord

La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 59 35 18

English : Yoga, Nidra & Rando

Would you like to recharge your batteries in nature with yoga, Nidra and hiking?

Jeanne Pinson, certified yoga teacher (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditation), and Régine Deguine, practitioner trained and certified in yoga nidra, deep relaxation and ayurvedic massage; have concocted some exceptional days for you during this week of July (for holidaymakers and weekend workers), at La Chapelle-sur-Dun, in the heart of the magnificent Terre d?Accord art garden a place at the heart of a peaceful humanity.

An immersion that connects us with our deepest nature, combining yoga relaxation, deep relaxation (yoga nidra) and nature walks.

All day, 9am-6pm, booking essential.

German :

Haben Sie Lust, sich inmitten der Natur mit Yoga, Nidra und Wanderungen zu erholen?

Jeanne Pinson, zertifizierte Yogalehrerin (Vinyasa, Hatha, Yin, Pranayama, Meditation), und Régine Deguine, ausgebildete und zertifizierte Praktikerin in Yoga Nidra, Tiefenentspannung und ayurvedischen Massagen, haben Ihnen in dieser Juliwoche (für Urlauber und Wochenendarbeiter) außergewöhnliche Tage in La Chapelle-sur-Dun zusammengestellt, im Herzen des wunderschönen Kunstgartens von Terre d’Accord, einem Ort im Herzen einer beruhigten Menschheit.

Ein Eintauchen, das uns mit unserer tiefsten Natur verbindet und eine Mischung aus entspannendem Yoga, Tiefenentspannung (Yoga Nidra) und Wanderungen in der Natur bietet.

Ganztägig, 9-18 Uhr, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Volete fare il pieno di energia all’aria aperta con lo yoga, il nidra e l’escursionismo?

Jeanne Pinson, insegnante certificata di yoga (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditazione), e Régine Deguine, praticante formata e certificata in yoga nidra, rilassamento profondo e massaggio ayurvedico, hanno organizzato per voi delle giornate eccezionali durante questa settimana di luglio (per i vacanzieri e i lavoratori del fine settimana), a La Chapelle-sur-Dun, nel cuore del magnifico giardino artistico Terre d’Accord, un luogo al centro di un’umanità pacifica.

Un’immersione che ci connette alla nostra natura più profonda, combinando rilassamento yoga, rilassamento profondo (yoga nidra) e passeggiate nel cuore della natura.

Tutto il giorno, dalle 9 alle 18, su prenotazione.

Espanol :

¿Quieres recargar las pilas en plena naturaleza con yoga, nidra y senderismo?

Jeanne Pinson, profesora titulada de yoga (vinyasa, hatha, yin, pranayama, meditación), y Régine Deguine, practicante formada y titulada en yoga nidra, relajación profunda y masaje ayurvédico, han preparado para usted unas jornadas excepcionales durante esta semana de julio (para veraneantes y trabajadores de fin de semana), en La Chapelle-sur-Dun, en el corazón del magnífico jardín de arte Terre d’Accord, un lugar en el corazón de una humanidad en paz.

Una inmersión que nos conecta con nuestra naturaleza más profunda, combinando yoga relajación, relajación profunda (yoga nidra) y paseos en plena naturaleza.

Todo el día, de 9.00 a 18.00 h, previa reserva.

