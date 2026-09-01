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AGENDA · Château-Renard

Yoga Paddle Château-Renard

vendredi 18 septembre 2026 · Château-Renard

Yoga Paddle Château-Renard

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue des Cerisiers
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Château-Renard

Yoga Paddle

Rue des Cerisiers Château-Renard Loiret

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:30:00
fin : 2026-09-18 18:15:00

Date(s) :
2026-09-18

Séance d’initiation au Yoga Paddle
Et si vous terminiez votre journée autrement? Envie de prendre un moment pour vous ? De retrouver calme, équilibre et sérénité au fil de l’eau dans un cadre naturel? Retrouvez Alexandra pour un séance découverte de Yoga-Paddle. Qui relève le défi de venir essayer ?
45 min Le prix comprend le cours de yoga avec professeur et la location du paddle. 22  .

Rue des Cerisiers Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 42 50 47 44  contact@valleesgatinaises.fr

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English :

Introductory Paddle Yoga Session

L’événement Yoga Paddle Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO

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