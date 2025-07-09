Yoga parent-enfant au Mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins

Yoga parent-enfant au Mij

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 12:00:00

2025-12-20

Dans l’espace du musée, venez découvrir la pratique du yoga en binôme à travers les couleurs et les émotions grâce aux corps et ses mises en mouvement.

Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58

English :

Come and discover the practice of yoga in pairs through colors and emotions, using the body and its movements.

German :

Entdecken Sie im Raum des Museums die Yogapraxis in Zweiergruppen, die durch Farben und Emotionen mithilfe des Körpers und seiner Bewegungsabläufe führt.

Italiano :

Nel museo, venite a scoprire la pratica dello yoga in coppia attraverso i colori e le emozioni del corpo e dei suoi movimenti.

Espanol :

En el museo, venga a descubrir la práctica del yoga en pareja a través de los colores y las emociones del cuerpo y sus movimientos.

