Yoga parent-enfant au Mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins
Yoga parent-enfant au Mij Musée de l’Illustration Jeunesse Moulins samedi 20 décembre 2025.
Yoga parent-enfant au Mij
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins Allier
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Dans l’espace du musée, venez découvrir la pratique du yoga en binôme à travers les couleurs et les émotions grâce aux corps et ses mises en mouvement.
Musée de l’Illustration Jeunesse 26 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 72 58
English :
Come and discover the practice of yoga in pairs through colors and emotions, using the body and its movements.
German :
Entdecken Sie im Raum des Museums die Yogapraxis in Zweiergruppen, die durch Farben und Emotionen mithilfe des Körpers und seiner Bewegungsabläufe führt.
Italiano :
Nel museo, venite a scoprire la pratica dello yoga in coppia attraverso i colori e le emozioni del corpo e dei suoi movimenti.
Espanol :
En el museo, venga a descubrir la práctica del yoga en pareja a través de los colores y las emociones del cuerpo y sus movimientos.
