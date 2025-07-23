Yoga parent-enfant & découverte des plantes Rue des Oiseaux Chaux
Yoga parent-enfant & découverte des plantes Rue des Oiseaux Chaux dimanche 17 août 2025.
Yoga parent-enfant & découverte des plantes
Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux Territoire de Belfort
Chloé, herbaliste passionnée, vous emmène pour une exploration sensorielle du jardin Toucher, sentir, goûter… Une balade autour des 5 sens pour découvrir les plantes aromatiques et médicinales autrement.
Coralie, professeure de yoga et art-thérapeute, guidera ensuite un moment de complicité en mouvement avec une séance de yoga parent-enfant ?Respirer, bouger ensemble, s’amuser et se détendre, en duo !
Et pour finir, un petit goûter partagé dans la convivialité.
Places limitées (10 binômes)
Enfants à partir de 3 ans
Un atelier en plein air, doux et joyeux, pour nourrir les liens et éveiller les sens. .
Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
