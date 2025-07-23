Yoga parent-enfant & découverte des plantes Rue des Oiseaux Chaux

Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux Territoire de Belfort

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-08-17 10:00:00

fin : 2025-08-17 11:30:00

2025-08-17

Chloé, herbaliste passionnée, vous emmène pour une exploration sensorielle du jardin Toucher, sentir, goûter… Une balade autour des 5 sens pour découvrir les plantes aromatiques et médicinales autrement.

Coralie, professeure de yoga et art-thérapeute, guidera ensuite un moment de complicité en mouvement avec une séance de yoga parent-enfant ?Respirer, bouger ensemble, s’amuser et se détendre, en duo !

Et pour finir, un petit goûter partagé dans la convivialité.

Places limitées (10 binômes)

Enfants à partir de 3 ans

Un atelier en plein air, doux et joyeux, pour nourrir les liens et éveiller les sens. .

Rue des Oiseaux La Cabane aux Herbes Chaux 90330 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

