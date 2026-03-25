Yoga parent enfant Salle L’inspir Dieulefit

Yoga parent enfant

Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit Drôme

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:30:00

fin : 2026-04-05 11:30:00

Date(s) :

2026-04-05

Atelier Yoga Parent–Enfant Pour s’amuser, se ressourcer et se détendre ensemble

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Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com

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English :

Parent-Child Yoga Workshop For fun, rejuvenation and relaxation together

L’événement Yoga parent enfant Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux