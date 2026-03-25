Yoga parent enfant Salle L’inspir Dieulefit
Yoga parent enfant Salle L’inspir Dieulefit dimanche 5 avril 2026.
Yoga parent enfant
Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit Drôme
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 10:30:00
fin : 2026-04-05 11:30:00
Date(s) :
2026-04-05
Atelier Yoga Parent–Enfant Pour s’amuser, se ressourcer et se détendre ensemble
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Salle L’inspir 3c rue de la distillerie Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 07 21 71 namaomyoga@gmail.com
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English :
Parent-Child Yoga Workshop For fun, rejuvenation and relaxation together
L’événement Yoga parent enfant Dieulefit a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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