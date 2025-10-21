Yoga parent-enfant face aux œuvres, Maison des arts à Cajarc Cajarc

La Maison des arts vous propose une découverte corporelle de l’exposition au cours de laquelle les enfants et leurs parents s’initient au yoga en déambulant d’œuvre en œuvre: l’occasion d’une belle expérience à partager en famille.

The Maison des arts invites you to discover the exhibition through the body, with children and their parents learning yoga as they wander from work to work: a wonderful experience to share with the whole family.

Das Maison des arts bietet eine körperliche Entdeckungsreise durch die Ausstellung an, bei der Kinder und Eltern Yoga lernen, während sie von Werk zu Werk wandern: eine schöne Erfahrung für die ganze Familie.

La Maison des arts propone un’esplorazione fisica della mostra, durante la quale i bambini e i loro genitori saranno introdotti allo yoga passando da un’opera all’altra: una bella esperienza da condividere con tutta la famiglia.

La Maison des arts ofrece una exploración física de la exposición, durante la cual los niños y sus padres se iniciarán en el yoga mientras deambulan de obra en obra: una gran experiencia para compartir con toda la familia.

