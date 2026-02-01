Yoga Parent Enfant Studio MK Soins et Mouvements Granville
Yoga Parent Enfant Studio MK Soins et Mouvements Granville mercredi 25 février 2026.
Yoga Parent Enfant
Studio MK Soins et Mouvements Avenue du Maréchal Leclerc Granville Manche
Tarif : – –
Date : 2026-02-25
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 11:00:00
Date(s) :
2026-02-25
1h00 pour créer la connexion, bouger, s’amuser, jouer avec l’équilibre, rire, chanter, respirer, se décharger, partager !
Une pratique ludique à partager pour prendre conscience de son corps, apprendre à bien respirer, accueillir ses émotions, développer la confiance en soi… en s’amusant ! Partager un moment de complicité avec papa ou maman !
Mouvements, postures, respirations, chants, jeux…
Places limitées Sur Réservation Uniquement .
Studio MK Soins et Mouvements Avenue du Maréchal Leclerc Granville 50400 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact.newmood@gmail.com
