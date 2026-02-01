Yoga Parent Enfant Studio MK Soins et Mouvements Granville

Yoga Parent Enfant

Studio MK Soins et Mouvements Avenue du Maréchal Leclerc Granville Manche

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

2026-02-25

1h00 pour créer la connexion, bouger, s’amuser, jouer avec l’équilibre, rire, chanter, respirer, se décharger, partager !

Une pratique ludique à partager pour prendre conscience de son corps, apprendre à bien respirer, accueillir ses émotions, développer la confiance en soi… en s’amusant ! Partager un moment de complicité avec papa ou maman !

Mouvements, postures, respirations, chants, jeux…

Places limitées Sur Réservation Uniquement .

Studio MK Soins et Mouvements Avenue du Maréchal Leclerc Granville 50400 Manche Normandie +33 6 74 78 80 53 contact.newmood@gmail.com

English : Yoga Parent Enfant

