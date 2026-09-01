Yoga parents Maison des Familles Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Yoga parents

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 15:00:00

fin : 2026-09-22 16:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)

Avec Rachel, praticienne Yoga

06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .

Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68

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English : Yoga parents

L’événement Yoga parents Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie