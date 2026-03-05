Yoga parents enfants Maison des Familles Aire-sur-l’Adour
Yoga parents enfants Maison des Familles Aire-sur-l’Adour mardi 17 mars 2026.
Yoga parents enfants
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
Les ateliers, les rencontres au sein de la Maison des Familles (sur inscription)
2 à 10 ans avec Rachel, praticienne Yoga
06 80 83 46 68 ou mdf@cdcaire.org .
Maison des Familles 4 rue René Méricam Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 83 46 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Yoga parents enfants
L’événement Yoga parents enfants Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-03-02 par Tourisme Aire Eugénie