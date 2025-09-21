Yoga & patrimoine : « Fondations intérieures, architectures extérieures » Petit jard Châlons-en-Champagne

Yoga & patrimoine : « Fondations intérieures, architectures extérieures » Dimanche 21 septembre, 10h00 Petit jard Marne

Réservé aux adultes. Groupe de 10 personnes maximum. Le tapis est fournis.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Venez profiter d’une pause relaxante alliant découverte du patrimoine châlonnais et pratique du yoga en plein air.

Petit jard 21 Boulevard Aristide Briand, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Labellisé « Jardin remarquable », le Petit Jard a été initialement aménagé en 1861, puis réaménagé en 2001, à la suite d'une tempête. Ce jardin accueille un arboretum public, riche en curiosités botaniques, dans un cadre floral exceptionnel de part et d'autre du Nau. Il dispose également d'une aire de jeux destinée aux enfants de 2 à 8 ans.

Venez profiter d’une pause relaxante alliant découverte du patrimoine châlonnais et pratique du yoga en plein air.

