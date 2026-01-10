Yoga-pilates La Virgule Morlaix
Yoga-pilates La Virgule Morlaix mardi 10 février 2026.
Yoga-pilates
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 18:30:00
fin : 2026-02-10 20:00:00
Date(s) :
2026-02-10
Séance sportive à mi-chemin entre le yoga, le pilate et le fitness. Véritable thérapie physique et émotionnelle !
Par Orsolya Nagy, professeur de bien-être corporel.
Adultes Réservation obligatoire (places limitées).
Prévoir une tenue de sport et un tapis de yoga. .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
English : Yoga-pilates
