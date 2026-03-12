Yoga-pilates La Virgule Morlaix
Yoga-pilates La Virgule Morlaix mardi 21 avril 2026.
Yoga-pilates
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 18:30:00
fin : 2026-04-21 20:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Séance sportive à mi-chemin entre le yoga, le pilates et le fitness. Véritable thérapie émotionnelle ! Le cours est animé par Orsolya Nagy, professeur de bien-être corporel.
Prévoir une tenue de sport et un tapis de yoga.
Pour les adultes. Réservation obligatoire (places limitées). .
La Virgule 9 Rue de Paris Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 19 19 09
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English : Yoga-pilates
L’événement Yoga-pilates Morlaix a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX