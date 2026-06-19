YOGA PILATES sur le sable de Kerleven Plage Kerleven La Forêt-Fouesnant
YOGA PILATES sur le sable de Kerleven Plage Kerleven La Forêt-Fouesnant lundi 6 juillet 2026.
La Forêt-Fouesnant
YOGA PILATES sur le sable de Kerleven
Plage Kerleven Face au Camping Les Saules La Forêt-Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-03 10:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Cours qui associe renforcement musculaire profond, respiration, souplesse et détente. Une pratique accessible à tous pour améliorer la posture, tonifier le corps et favoriser un bien-être physique et mental.
Tous les lundis de 9h30 à 10h30 et les samedis de 9h00 à 10h00
Du 06/07 au 08/08 inclus. .
Plage Kerleven Face au Camping Les Saules La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 18 11 08 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement YOGA PILATES sur le sable de Kerleven La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant
À voir aussi à La Forêt-Fouesnant (Finistère)
- Visite commentée coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant 30 juin 2026
- Médiévales du Stang Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant 4 juillet 2026
- Visite commentée coquillages et crustacés La Forêt-Fouesnant 7 juillet 2026
- Marché nocturne de Port-La-Forêt La Forêt-Fouesnant 7 juillet 2026
- Les Nuits Celtiques de Peniti Cercle Celtique Ar Bleuniou Kignez et Cercle Celtique Korollerien Benoded Théâtre de Verdure de Peniti La Forêt-Fouesnant 8 juillet 2026