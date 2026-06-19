YOGA PILATES sur le sable de Kerleven Plage Kerleven La Forêt-Fouesnant lundi 6 juillet 2026.

La Forêt-Fouesnant

YOGA PILATES sur le sable de Kerleven

Plage Kerleven Face au Camping Les Saules La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-03 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Cours qui associe renforcement musculaire profond, respiration, souplesse et détente. Une pratique accessible à tous pour améliorer la posture, tonifier le corps et favoriser un bien-être physique et mental.

Tous les lundis de 9h30 à 10h30 et les samedis de 9h00 à 10h00

Du 06/07 au 08/08 inclus. .

Plage Kerleven Face au Camping Les Saules La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 18 11 08 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement YOGA PILATES sur le sable de Kerleven La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant