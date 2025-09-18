YOGA PLAGE SAINT VINCENT Collioure
YOGA PLAGE SAINT VINCENT Collioure jeudi 18 septembre 2025.
YOGA PLAGE SAINT VINCENT
Plage saint vincent Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-18 08:00:00
fin : 2025-09-25 09:00:00
Date(s) :
2025-09-18 2025-09-25
Vous êtes invités aux séances de yoga, par l’association Mandalia sur la plage Saint Vincent à la fraicheur et au calme du petit matin face à la magnifique baie de Collioure.
.
Plage saint vincent Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 71 22 55 09
English :
You’re invited to join Mandalia’s yoga sessions on Saint Vincent beach, in the cool calm of the early morning, overlooking the magnificent bay of Collioure.
German :
Sie sind zu den Yogastunden eingeladen, die von der Vereinigung Mandalia am Strand Saint Vincent in der Kühle und Ruhe des frühen Morgens mit Blick auf die wunderschöne Bucht von Collioure angeboten werden.
Italiano :
Siete invitati alle sessioni di yoga organizzate dall’associazione Mandalia sulla spiaggia di Saint Vincent, nella fresca calma del primo mattino, con vista sulla magnifica baia di Collioure.
Espanol :
Le invitamos a sesiones de yoga organizadas por la asociación Mandalia en la playa de Saint Vincent, en la fresca calma de primera hora de la mañana, con vistas a la magnífica bahía de Collioure.
L’événement YOGA PLAGE SAINT VINCENT Collioure a été mis à jour le 2025-09-11 par OT DE COLLIOURE