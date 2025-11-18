Yoga postnatal Salle du tribunal Vic-sur-Seille
Yoga postnatal Mardi 16 décembre, 09h30 Salle du tribunal Moselle
Gratuit sur inscription
Atelier Yoga Postnatal
Offrez-vous un moment de détente et de reconnexion avec votre corps après l’arrivée de bébé !
Organisé par : La Maison des 1000 Premiers Jours
Venez pratiquer des postures douces, des exercices de respiration et relâcher les tensions dans une ambiance conviviale avec d’autres jeunes mamans.
Inscriptions au : 06.56.78.79.11
✨ Places limitées, réservez vite !
Salle du tribunal Place du Palais – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
