Yoga postnatal Salle du tribunal Vic-sur-Seille

Atelier Yoga Postnatal

Offrez-vous un moment de détente et de reconnexion avec votre corps après l’arrivée de bébé !

Date : Mardi 16 Décembre

Horaire : 9h30 – 11h00

Lieu : Salle du tribunal, VIC-SUR-SEILLE

Organisé par : La Maison des 1000 Premiers Jours

Venez pratiquer des postures douces, des exercices de respiration et relâcher les tensions dans une ambiance conviviale avec d’autres jeunes mamans.

Inscriptions au : 06.56.78.79.11

✨ Places limitées, réservez vite !

Salle du tribunal Place du Palais – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est

