Yoga , poterie et créativité Melle

Yoga , poterie et créativité

Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La créativité sera au cœur de cette journée !

– Hatha Yoga et hatha flow, méditation, chant, créativité…

– Déjeuner végétarien préparé par Isabelle

– Préparation de cookies et energy balls pour le goûter

– Atelier poterie

– Dégustation du goûter

Pas de niveau requis. Tout le monde est bienvenu même si tu n’as jamais fait de yoga !

115€ solo 210€ inscription duo .

Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 19 37 14

