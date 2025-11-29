Yoga , poterie et créativité Melle
Yoga , poterie et créativité
Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres
La créativité sera au cœur de cette journée !
– Hatha Yoga et hatha flow, méditation, chant, créativité…
– Déjeuner végétarien préparé par Isabelle
– Préparation de cookies et energy balls pour le goûter
– Atelier poterie
– Dégustation du goûter
Pas de niveau requis. Tout le monde est bienvenu même si tu n’as jamais fait de yoga !
115€ solo 210€ inscription duo .
Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 3 36 19 37 14
