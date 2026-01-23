Yoga pour enfants Salle Tournesol Bruz Mercredi 25 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

sur inscription

Pendant les vacances scolaires d’hiver, Camille de la section yoga JA propose un atelier d’1h de yoga pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur inscription. Mercredi 25 février à 14h30 à la JA de Bruz.

Le yoga pour enfants est une activité ludique et bienveillante qui permet aux enfants de bouger, de se détendre et de mieux se connaître.

Destinée aux 6–10 ans, cette séance combine postures de yoga adaptées, jeux de mouvement, exercices de respiration et moments de relaxation.

À travers des histoires, des animaux et des images, les enfants développent leur motricité, leur concentration et leur confiance en eux, tout en apprenant à gérer leurs émotions. La séance se déroule dans un cadre sécurisant et joyeux, favorisant le calme, l’écoute et le plaisir de pratiquer ensemble.

Pour en savoir plus sur l’intervenante : [c’est ici !](https://lesouffledelatortue.fr/presentation/)

Infos et inscriptions : [www.helloasso.com/associations/la-jeanne-d-arc-de-bruz/evenements/yoga-atelier-enfant](https://www.helloasso.com/associations/la-jeanne-d-arc-de-bruz/evenements/yoga-atelier-enfant)

Début : 2026-02-25T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-25T15:30:00.000+01:00

yoga.jabruz@gmail.com https://jabruz.fr 07 66 95 94 75

Salle Tournesol 2 esplanade Colette Besson Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



