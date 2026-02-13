Yoga pour enfants, Salle Tournesol, Bruz

Yoga pour enfants Mercredi 25 février, 14h30 Salle Tournesol Ille-et-Vilaine

Pendant les vacances scolaires d’hiver, Camille de la section yoga JA propose un atelier de yoga pour les enfants !

Le yoga pour enfants est une activité ludique et bienveillante qui permet aux enfants de bouger, de se détendre et de mieux se connaître.

Destinée aux 6–10 ans, cette séance combine postures de yoga adaptées, jeux de mouvement, exercices de respiration et moments de relaxation.

À travers des histoires, des animaux et des images, les enfants développent leur motricité, leur concentration et leur confiance en eux, tout en apprenant à gérer leurs émotions. La séance se déroule dans un cadre sécurisant et joyeux, favorisant le calme, l’écoute et le plaisir de pratiquer ensemble.

Pour en savoir plus sur l’intervenante : c’est ici !

Infos et inscriptions : www.helloasso.com/associations/la-jeanne-d-arc-de-bruz/evenements/yoga-atelier-enfant

