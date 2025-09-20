Yoga pour tous FRAC Grand Large Dunkerque

Yoga pour tous Samedi 20 septembre, 15h00 FRAC Grand Large Nord

Informations complémentaires : gratuit, dès 16 ans, arriver 15 minutes avant en tenue confortable et se munir d’un tapis – Réservation conseillée (place limitée) sur le compte HelloAsso du Frac Grand Large.

Dans le cadre de l’année Frac Care et du programme PSSt « Prendre soin de soi comme on prend soin des œuvres », le Frac propose des actions bien-être au sein de ses espaces d’exposition, menées par différents intervenants. Mylène Murot, Responsable Pédagogique du Diplôme Universitaire de Yoga Lille, en fait partie. Elle proposera une séance douce, accessible à toutes et tous, en lien avec les œuvres exposées.

FRAC Grand Large 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France 0328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large compte plus de 1 500 œuvres d'art et de design, exposées dans le bâtiment du FRAC mais aussi au sein de lieux partenaires, insolites, dans des écoles ou encore dans l'espace public. Elle se constitue autour d'un noyau initial consacré à l'arte povera, l'art minimal, l'art conceptuel, le nouveau réalisme, les mythologies individuelles, le pop art et Fluxus. Depuis près de trente ans, l'accent a été mis sur l'interaction entre art et design et sur le rapprochement de l'art avec le réel. Aujourd'hui le Frac concentre ses acquisitions sur la création émergente, suivant plusieurs orientations : l'objet et les nouvelles formes de design, la critique sociale, la migration des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac Grand Large occupe un nouveau bâtiment conçu par les architectes Lacaton & Vassal. Renouant avec le patrimoine industriel, il redouble l'ancienne halle de préfabrication de navires, traversée par une rue intérieure qui relie la plage au centre ville. Proche des habitants, le Frac fait écho à l'activité portuaire en s'ouvrant à l'international. Il enregistre ainsi les battements du monde et devient le catalyseur de nouvelles résonances formelles, à la fois tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque) Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage » Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry Liaison via Calais puis TER jusqu'à Dunkerque

Leslie Fernandez – Frac Grand Large