Yoga pour tous Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
Début : 2025-10-11 10:30:00
Prendre le temps de respirer, de bouger en conscience, de se recentrer… Une fois par trimestre, Marion Renard propose une séance de hatha yoga accessible à tous, mêlant postures, respiration, relaxation et écoute du corps.
Pas besoin d’être souple ou expérimenté la pratique s’adapte à chacun, dans une ambiance détendue et conviviale. Un moment pour soi, pour se reconnecter à l’essentiel et retrouver un équilibre intérieur. .
Rue Kerdiaoulig Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
