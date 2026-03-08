Yoga pour Tous Vichy Vitalité Graine de bonheur Vichy

Yoga pour Tous Vichy Vitalité

Graine de bonheur 7 rue Porte Verrier Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 19:15:00

fin : 2026-04-20 20:30:00

Date(s) :

2026-04-20

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Rhizome Yoga propose une séance gratuite de découverte Yoga pour Tous.

Renseignements et inscription par téléphone.

.

English :

As part of the Vichy Vitality program, Rhizome Yoga offers a free discovery session: Yoga pour Tous.

Information and registration by phone.

