Yoga prénatal avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé
Yoga prénatal avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé vendredi 31 octobre 2025.
Yoga prénatal avec Marine Rudra Priya
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 15:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Le yoga prénatal est une pratique physique, corporelle et respiratoire adaptée aux femmes enceintes. .
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Yoga prénatal avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2025-09-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS