Yoga prénatal futures mamans Graine De Bonheur Vichy

Informations pratiques

Vichy

Yoga prénatal futures mamans

Graine De Bonheur 10 rue Albert Londres Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif réduit

Cycle de 7 séances 140€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 09:30:00

fin : 2026-09-16 10:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-11-04 2026-11-11

Ateliers yoga doux prénatal et relaxation pour femmes enceintes de 3 à 9mois de grossesse au cœur du centre ville de Vichy. Des cours adaptés aux futures mamans.

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Graine De Bonheur 10 rue Albert Londres Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 61 16 20

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English :

Gentle prenatal yoga and relaxation workshops for pregnant women from 3 to 9 months into their pregnancy, located in the heart of downtown Vichy. Classes tailored to expectant mothers.

L’événement Yoga prénatal futures mamans Vichy a été mis à jour le 2026-09-06 par Vichy Destinations