Yoga restauratif à Andernos Espace Yoga Andernos-les-Bains

Yoga restauratif à Andernos

Espace Yoga 13 Rue Nicéphore Niépce Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2026-01-10

2025-11-22 2025-12-13 2026-01-10 2026-02-07 2026-03-07 2026-04-04 2026-05-30 2026-06-13 2026-07-04

Jenny, professeure de Hatha Yoga, Vinyasa, et yoga restauratif, formée et certifiée auprès de Cyril Moreau vous propose des cours de Hatha yoga, yoga doux et yoga prénatal, en petit groupe, dans un lieu chaleureux et convivial situé dans la zone artisanale.

Yoga restauratif, une pratique douce au sol avec supports pour relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver le calme intérieur.

Durée 2H

A partir de 16 ans

Inscriptions auprès de Jenny. .

Espace Yoga 13 Rue Nicéphore Niépce Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 81 37 64

