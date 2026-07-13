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Yoga Camping Sunêlia Baie de Saint Pol Saint-Pol-de-Léon

lundi 13 juillet 2026 · Camping Sunêlia Baie de Saint Pol · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Camping Sunêlia Baie de Saint Pol
Adresse
140 rue de la Grève du Man
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Yoga

Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:30:00
fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Cours de yoga doux, à visée apaisante.
Ouvert aux extérieurs.
Apportez votre serviette de plage !
Sur inscription par téléphone.   .

Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 77 96 81 46 

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English :

L’événement Yoga Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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