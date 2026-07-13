Yoga Camping Sunêlia Baie de Saint Pol Saint-Pol-de-Léon
lundi 13 juillet 2026 · Camping Sunêlia Baie de Saint Pol · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Yoga
Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 17:30:00
fin : 2026-08-17 18:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Cours de yoga doux, à visée apaisante.
Ouvert aux extérieurs.
Apportez votre serviette de plage !
Sur inscription par téléphone. .
Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 77 96 81 46
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English :
L’événement Yoga Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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