Yoga Camping Sunêlia Baie de Saint Pol Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Yoga

Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

Cours de yoga doux, à visée apaisante.

Ouvert aux extérieurs.

Apportez votre serviette de plage !

Sur inscription par téléphone. .

Camping Sunêlia Baie de Saint Pol 140 rue de la Grève du Man Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 77 96 81 46

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English :

L’événement Yoga Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX