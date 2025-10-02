Yoga senior avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé
Yoga senior avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé jeudi 2 octobre 2025.
Yoga senior avec Marine Rudra Priya
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 14:30:00
fin : 2025-10-02 15:30:00
Date(s) :
2025-10-02
Un espace pour bouger doucement, respirer, pleinement et entretenir sa vitalité avec sérénité. .
Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Yoga senior avec Marine Rudra Priya Quimperlé a été mis à jour le 2025-09-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS