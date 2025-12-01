Yoga senior avec Marine Rudra Priya Lieu-dit La Plaine Quimperlé

Yoga senior avec Marine Rudra Priya jeudi 18 décembre 2025.

Yoga senior avec Marine Rudra Priya

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé Finistère

Début : 2025-12-18 14:30:00
fin : 2025-12-18 15:30:00

2025-12-18

Un espace pour bouger doucement, respirer, pleinement et entretenir sa vitalité avec sérénité.   .

Lieu-dit La Plaine Auberge de Toulfoën Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 19 25 84 

