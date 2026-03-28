Yoga Slow Flow Feuille Blanche, Café Noir Paris
Yoga Slow Flow Feuille Blanche, Café Noir Paris mercredi 1 avril 2026.
Accessible à tous les niveaux.
Prenez un moment pour vous, ralentissez et laissez-vous porter par le flow.
RDV dans un café culturel hyper chaleureux et inspirant
Matériel nécessaire : apportez votre tapis
Envie de ralentir et de vous reconnecter à votre respiration et à votre corps ? Le Yoga Slow Flow est une pratique douce et fluide où chaque mouvement suit le rythme de la respiration. Cette séance aide à renforcer le corps en douceur, améliorer la souplesse et apaiser l’esprit.
Le mercredi 01 avril 2026
de 12h30 à 13h24
payant
20€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T15:30:00+02:00
fin : 2026-04-01T16:24:00+02:00
Date(s) : 2026-04-01T12:30:00+02:00_2026-04-01T13:24:00+02:00
Feuille Blanche, Café Noir 102 rus Truffaut 75017 Paris
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