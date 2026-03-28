Yoga Slow Flow Feuille Blanche, Café Noir Paris

Accessible à tous les niveaux.

Prenez un moment pour vous, ralentissez et laissez-vous porter par le flow.

RDV dans un café culturel hyper chaleureux et inspirant

Matériel nécessaire : apportez votre tapis

Envie de ralentir et de vous reconnecter à votre respiration et à votre corps ?

Le Yoga Slow Flow est une pratique douce et fluide où chaque mouvement suit le rythme de la respiration. Cette séance aide à renforcer le corps en douceur, améliorer la souplesse et apaiser l’esprit.

Le mercredi 15 avril 2026

de 12h30 à 13h24

payant

20€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T15:30:00+02:00

fin : 2026-04-15T16:24:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T12:30:00+02:00_2026-04-15T13:24:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



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