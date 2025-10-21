Yoga sunrise Île des Embiez Six-Fours-les-Plages

Yoga sunrise Île des Embiez Six-Fours-les-Plages mardi 21 octobre 2025.

Yoga sunrise

Île des Embiez RDV devant le restaurant Garlaban Six-Fours-les-Plages Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 07:30:00

fin : 2025-10-21 08:30:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

Quand le soleil se lève sur l’horizon et que l’île s’éveille doucement, vivez une expérience unique une séance de yoga au lever du soleil, face à la mer.

.

Île des Embiez RDV devant le restaurant Garlaban Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 10 66 73 serviceclient@ilespaulricard.com

English : Yoga sunrise

When the sun rises above the horizon and the island slowly awakens, enjoy a unique experience: a sunrise yoga session facing the sea.

German : Yoga bei Sonnenaufgang

Wenn die Sonne am Horizont aufgeht und die Insel langsam erwacht, erleben Sie etwas Einzigartiges: eine Yogastunde bei Sonnenaufgang mit Blick auf das Meer.

Italiano : Yoga all’alba

Quando il sole sorge all’orizzonte e l’isola si risveglia dolcemente, vivete un’esperienza unica: una sessione di yoga all’alba, di fronte al mare.

Espanol :

Mientras el sol se eleva sobre el horizonte y la isla despierta lentamente, disfrute de una experiencia única: una sesión de yoga al amanecer, frente al mar.

L’événement Yoga sunrise Six-Fours-les-Plages a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Provence Méditerranée