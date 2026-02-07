Yoga sur chaise Cocotte Solidaire (La) Nantes

Yoga sur chaise Cocotte Solidaire (La) Nantes mercredi 11 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 11:00 – 12:00
Gratuit : non prix libre Adulte, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

? Vous cherchez un moyen de continuer à bouger pour conserver une forme physique ? Vous avez envie de découvrir une nouvelle activité physique ? Vous avez déjà essayé le yoga sur chaise et souhaitez continuer ? ???????????????????????? Venez participer à cet atelier convivial « Yoga sur chaise » ! ???? Mercredi 11 mars?? de 11h à 12h???? A la Cocotte Solidaire, sur l’île de Versailles à Nantes. Accessibilité PMR.???? Prix libre sur place et inscriptions via ce lien : https://www.lacocottesolidaire.fr/collect/description/667319-q-atelier-yoga-sur-chaise !???? Pour déjeuner avec nous après, vous pouvez réserver directement sur notre site internet https://www.lacocottesolidaire.fr/ ou bien par téléphone au 06 51 49 20 82 (prix libre – prix d’équilibre de 10€). Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter par mail à lacocotte@gmail.com ou par téléphone !

Cocotte Solidaire (La) Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000


