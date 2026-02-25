Yoga sur chaise Galan
Nouveau Le Club Les Ormeaux vous propose tous les lundis à 16h à Galan une session yoga sur chaise ! Séance de découverte offerte, puis abonnement 75€ de mars à juin.
Inscriptions au 06 07 38 65 42
GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 65 42
English :
New: Club Les Ormeaux offers a chair yoga session every Monday at 4pm in Galan! Free introductory session, followed by a 75? subscription from March to June.
To register, call 06 07 38 65 42
