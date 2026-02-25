Yoga sur chaise

GALAN Galan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-09 16:00:00

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Nouveau Le Club Les Ormeaux vous propose tous les lundis à 16h à Galan une session yoga sur chaise ! Séance de découverte offerte, puis abonnement 75€ de mars à juin.

Inscriptions au 06 07 38 65 42

GALAN Galan 65330 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 07 38 65 42

English :

New: Club Les Ormeaux offers a chair yoga session every Monday at 4pm in Galan! Free introductory session, followed by a 75? subscription from March to June.

To register, call 06 07 38 65 42

