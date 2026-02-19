Yoga sur chaise CCAS de GANNAT Gannat

Yoga sur chaise

CCAS de GANNAT 14-16 Allée des Tilleuls Gannat Allier

Début : 2026-03-03 10:30:00

fin : 2026-03-31 11:30:00

2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31

Une initiation au Yoga sur chaise sera proposée chaque mardi, du 3 mars au 31 mars, de 10h30 à 11h30.

CCAS de GANNAT 14-16 Allée des Tilleuls Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 67 73 ccas@ville-gannat.fr

An introduction to chair yoga will be offered every Tuesday, from March 3 to March 31, from 10.30am to 11.30am.

