Yoga sur chaise rue des écoles Plouhinec

Yoga sur chaise rue des écoles Plouhinec samedi 17 janvier 2026.

Yoga sur chaise

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 10:00:00
fin : 2026-01-17 11:00:00

Date(s) :
2026-01-17

Venez participer à des ateliers de yoga sur chaise avec Nirodha Yoga.

Sur réservation 02 98 70 81 87   .

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Yoga sur chaise

L’événement Yoga sur chaise Plouhinec a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz