Yoga sur chaise rue des écoles Plouhinec

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec Finistère

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-17 11:00:00

2026-01-17

Venez participer à des ateliers de yoga sur chaise avec Nirodha Yoga.

Sur réservation 02 98 70 81 87 .

rue des écoles Médiathèque René Quillivic Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 2 98 70 81 87

