Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer Bernières-sur-Mer 15 juillet 2025 10:30

Calvados

Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-15 10:30:00

fin : 2025-08-24 11:30:00

2025-07-15

Yoga doux et dynamique. Cours tous niveaux

Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l’équilibre et de la concentration.

Les mardis à 18:00 et dimanches à 10:30

Yoga doux et dynamique. Cours tous niveaux

Exercices de respiration, assouplissement, étirement, renforcement musculaire, travail de l'équilibre et de la concentration.

Les mardis à 18:00 et dimanches à 10:30

Place du 6 juin

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 31 95 24 68 yogabya14@gmail.com

English : Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer

Gentle, dynamic yoga. Beginners’ class suitable for all

Breathing exercises, relaxation, stretching, gentle muscle strengthening, balance and concentration.

Tuesdays at 18:00 and 19:15 and Sundays at 10:30

German : Yoga sur la plage à Bernières-sur-Mer

Sanftes und dynamisches Yoga. Kurse für alle Niveaus

Atemübungen, Lockerung, Dehnung, Muskelstärkung, Gleichgewichts- und Konzentrationsübungen.

Dienstags um 18:00 Uhr und sonntags um 10:30 Uhr

Italiano :

Yoga delicato e dinamico. Lezioni per tutti i livelli

Esercizi di respirazione, rilassamento, stretching, rafforzamento muscolare, equilibrio e concentrazione.

Il martedì alle 18:00 e la domenica alle 10:30

Espanol :

Yoga suave y dinámico. Clases para todos los niveles

Ejercicios de respiración, relajación, estiramientos, fortalecimiento muscular, equilibrio y concentración.

Martes a las 18:00 y domingos a las 10:30

