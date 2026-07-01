Yoga sur la plage Poste de secours Lit-et-Mixe
dimanche 19 juillet 2026 · Poste de secours · Lit-et-Mixe
Informations pratiques
Lit-et-Mixe
Yoga sur la plage
Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 10:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Tous les mardis, jeudis et dimanches de l’été, séance de yoga à la plage.
Venez avec votre tapis ou votre serviette.
Adapté à tous les niveaux.
Tarif 10€
Sur inscription au 06 59 19 52 67. .
Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 19 52 67
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English : Yoga sur la plage
L’événement Yoga sur la plage Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-06-30 par Côte Landes Nature Tourisme
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