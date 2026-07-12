Yoga sur la plage Poste de secours Lit-et-Mixe

Informations pratiques

Lit-et-Mixe

Yoga sur la plage

Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 09:00:00

fin : 2026-07-30 10:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Tous les mardis, jeudis et dimanches de l’été, séance de yoga à la plage.

Venez avec votre tapis ou votre serviette.

Adapté à tous les niveaux.

Tarif 10€

Sur inscription au 06 59 19 52 67. .

Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 19 52 67

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English : Yoga sur la plage

L’événement Yoga sur la plage Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-06-30 par Côte Landes Nature Tourisme