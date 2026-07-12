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Yoga sur la plage Poste de secours Lit-et-Mixe

jeudi 30 juillet 2026 · Poste de secours · Lit-et-Mixe

Yoga sur la plage Poste de secours Lit-et-Mixe

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Poste de secours
Adresse
Cap de l'Homy
Ville
40170 Lit-et-Mixe
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Lit-et-Mixe

Yoga sur la plage

Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 09:00:00
fin : 2026-07-30 10:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Tous les mardis, jeudis et dimanches de l’été, séance de yoga à la plage.
Venez avec votre tapis ou votre serviette.
Adapté à tous les niveaux.
Tarif 10€
Sur inscription au 06 59 19 52 67.   .

Poste de secours Cap de l’Homy Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 19 52 67 

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English : Yoga sur la plage

L’événement Yoga sur la plage Lit-et-Mixe a été mis à jour le 2026-06-30 par Côte Landes Nature Tourisme

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