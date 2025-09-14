YOGA SUR LE ROOFTOP Montpellier
YOGA SUR LE ROOFTOP
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Un moment de bien-être avec Maëva (Be That Yogi), en plein air. L’occasion de se recentrer, respirer et prolonger l’expérience avec un brunch sur place.
Dimanche 14 septembre
10h 11h
Rooftop du JOST Hôtel
50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM
English :
A moment of well-being with Maëva (Be That Yogi), in the open air. An opportunity to refocus, breathe and extend the experience with an on-site brunch.
German :
Ein Moment des Wohlbefindens mit Maëva (Be That Yogi), unter freiem Himmel. Eine Gelegenheit, sich zu besinnen, durchzuatmen und das Erlebnis mit einem Brunch vor Ort zu verlängern.
Italiano :
Un momento di benessere con Maëva (Be That Yogi), all’aria aperta. Un’occasione per concentrarsi, respirare e prolungare l’esperienza con un brunch in loco.
Espanol :
Un momento de bienestar con Maëva (Be That Yogi), al aire libre. Una oportunidad para volver a concentrarse, respirar y prolongar la experiencia con un brunch in situ.
