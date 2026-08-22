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Yoga thérapie La maison d’Osquish Musculdy

samedi 26 septembre 2026 · La maison d'Osquish · Musculdy

Yoga thérapie La maison d’Osquish Musculdy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
La maison d'Osquish
Adresse
5652 Oskaxeko bidea
Ville
64130 Musculdy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
80 80

Musculdy

Yoga thérapie

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:00:00

Date(s) :
2026-09-26

L’association Armataplanet vous invite à Musculdy, en Soule.
C’est une méthode douce et adaptée pour soulager les douleurs, regagner en souplesse et retrouver votre paix intérieure. Sur inscription.   .

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 90 71 36 94 

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English : Yoga thérapie

L’événement Yoga thérapie Musculdy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque

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