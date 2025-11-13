Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Yoga tout public Sauméjan jeudi 13 novembre 2025.

L’Airial Sauméjan Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13

Animé par Jacky, pratiquant confirmé et professeur formé à l’école française de Hatha Yoga.
Quels que soient votre âge ou votre niveau.
Apportez un tapis de yoga, un coussin et un plaid.   .

L’Airial Sauméjan 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

