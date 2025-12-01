Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan

Yoga Vinyasa Studio Pause Yoga Mimizan mercredi 10 décembre 2025.

Studio Pause Yoga 12 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan Landes

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-10
Professeur de yoga, diplômée et titulaire d’un master Sciences du Mouvement, je vous propose un cours de yoga adapté à tous ( à partir de 15 ans). Un cours pour vous réveiller en douceur, respirer et vous dynamiser.

Pensez à prendre votre tapis ou grande serviette (possibilité de mise à dispo de tapis sur demande la veille du cours).
Afin de vous assurer un cours dans de bonnes conditions, le nombre d’élèves est limité à 15 personnes.
Pensez à réserver !

NB Le studio est ouvert à l’année et propose également des créneaux spécifiques pour le Yoga pré & post natal.   .

Studio Pause Yoga 12 Avenue de la Côte d’Argent Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 15 67 21 

