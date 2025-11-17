Yoga, Voyage sonore & Spa Moulin des templiers Pontaubert

Yoga, Voyage sonore & Spa

Moulin des templiers 10 Route de Cousin Pontaubert Yonne

14 décembre 2025

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Au milieu de la nature, au Moulin des Templiers, nous vous invitons à une matinée bien-être le 14 décembre prochain.

Venez profiter d’une séance de yoga flow avec Chloé puis d’un voyage sonore au rythme des bols chantants avec Laurine.

Un moment de connexion entre le corps et l’esprit, bercé par des mélodies apaisantes. Après cette expérience, profitez des bienfaits du spa au bord de la rivière (Hammam, Sauna & Jacuzzi extérieur)

Un lieu magique et de douceur où chacun peut y ressourcer et trouver sa place.

Réservez votre moment de calme et laissez-vous emporter par ce temps suspendu.

À très bientôt ! .

Moulin des templiers 10 Route de Cousin Pontaubert 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 10 80 contact@hotel-moulin-des-templiers.com

