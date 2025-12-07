yogaMente yoga, italien et creativité L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement
yogaMente yoga, italien et creativité L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement dimanche 7 décembre 2025.
yogaMente yoga, italien et creativité
Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 13h30. L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 13:30:00
Date(s) :
2025-12-07
YogaMente atelier de yoga, italien et créativité
L’atelier yogaMente, guidé par Manuela Derosas, enseignante certifiée Yoga Alliance, propose une expérience unique qui combine pratique du yoga, apprentissage de l’italien et exploration créative.
Conçu pour les personnes souhaitant développer leur expression personnelle tout en découvrant une approche corporelle et linguistique originale, cet atelier offre un espace d’écoute, de mouvement et de création.
Au programme
– exercices de respiration et postures accessibles à tous,
– activités d’expression et d’écriture en italien (niveau B1 minimum),
– moments de réflexion créative guidés,
– pause thé/tisane pour intégrer l’expérience.
Informations pratiques
Niveau d’italien B1 minimum
Niveau de yoga aucun requis
Matériel cahier, stylos, tapis de yoga
Cet atelier s’adresse à toutes les personnes curieuses de relier corps et langage, et désireuses d’explorer de nouvelles formes d’expression dans une atmosphère bienveillante et créative. .
L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 43 90 24 manuela.derosas@gmail.com
English :
YogaMente: yoga, Italian and creativity workshop
German :
YogaMente: Yoga-Workshop, Italienisch und Kreativität
Italiano :
YogaMente: laboratorio di yoga, italiano e creatività
Espanol :
YogaMente: taller de yoga, italiano y creatividad
L’événement yogaMente yoga, italien et creativité Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille