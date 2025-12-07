yogaMente yoga, italien et creativité L’Arca delle lingue Marseille 6e Arrondissement

yogaMente yoga, italien et creativité

Dimanche 7 décembre 2025 de 9h à 13h30. L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

YogaMente atelier de yoga, italien et créativité

L’atelier yogaMente, guidé par Manuela Derosas, enseignante certifiée Yoga Alliance, propose une expérience unique qui combine pratique du yoga, apprentissage de l’italien et exploration créative.

Conçu pour les personnes souhaitant développer leur expression personnelle tout en découvrant une approche corporelle et linguistique originale, cet atelier offre un espace d’écoute, de mouvement et de création.

Au programme

– exercices de respiration et postures accessibles à tous,

– activités d’expression et d’écriture en italien (niveau B1 minimum),

– moments de réflexion créative guidés,

– pause thé/tisane pour intégrer l’expérience.

Informations pratiques

Niveau d’italien B1 minimum

Niveau de yoga aucun requis

Matériel cahier, stylos, tapis de yoga

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes curieuses de relier corps et langage, et désireuses d’explorer de nouvelles formes d’expression dans une atmosphère bienveillante et créative. .

L’Arca delle lingue 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 43 90 24 manuela.derosas@gmail.com

English :

YogaMente: yoga, Italian and creativity workshop

German :

YogaMente: Yoga-Workshop, Italienisch und Kreativität

Italiano :

YogaMente: laboratorio di yoga, italiano e creatività

Espanol :

YogaMente: taller de yoga, italiano y creatividad

