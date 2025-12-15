Yoga’musée

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10 11:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Après la période des fêtes et ses excès, le musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer vous propose de participer à une séance de yoga pour détoxifier votre organisme en vous imprégnant de l’énergie du lieu et des collections.

Un cours de yoga détox dans un endroit privilégié et chargé d’histoire pour vous ressourcer aussi bien physiquement que mentalement !

Avec Angélique Dias, éducateur sportif, certifiée Yoga, Pilates et Sophrologie, depuis plusieurs années

Cette séance est proposée le samedi 10 janvier 2026 à 10h.

Durée 1 heure.

Tarif 5€.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

After the festive season and all its excesses, the Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer invites you to take part in a yoga session to detoxify your body by soaking up the energy of the site and its collections.

A yoga detox class in a privileged location steeped in history, to recharge your batteries both physically and mentally!

With Angélique Dias, sports educator, certified in Yoga, Pilates and Sophrology for several years

This session is offered on Saturday, January 10, 2026 at 10 a.m.

Duration: 1 hour.

Price 5?

Information and tickets at the Tourist Office (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 tourisme@saint-quentin.fr

Meeting point at Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

L’événement Yoga’musée Saint-Quentin a été mis à jour le 2025-12-15 par OT du Saint-Quentinois