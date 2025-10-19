Yog’Ânes à Bazas Escaudes

Yog’Ânes à Bazas

Escaudes Gironde

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

L’association ‘Au Pas Sage’ organise le dimanche 19 octobre 2025 une sortie Yogânes à BAZAS. Cette activité allie des pratiques de yoga/méditation en salle et une randonnée pédestre avec 3 ânes bâtés sur les chemins environnants de la cité médiévale, en petit groupe de 3 à 10 personnes.

Notre activité Yog’Ânes, c’est l’alliance de randonnées à pied avec des ânes et de moments de yoga ou de méditation dans la nature. C’est une expérience originale et inspirante pour toute personne en quête de bien être ou de changement. C’est la découverte d’activités ressourçantes empreintes d’authenticité et de sensibilité. .

Escaudes 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 54 66 21 au.pas.sage33@gmail.com

