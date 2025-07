Yog’apéro au Domaine Vallon des Glauges Voie d’Aureille Eyguières

Yog’apéro au Domaine Vallon des Glauges

Mardi 15 juillet 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 22 juillet 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 5 août 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 19 août 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 26 août 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 9 septembre 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 16 septembre 2025 de 18h30 à 19h30.

Mardi 23 septembre 2025 de 18h30 à 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 35 EUR

Début : Mardi 2025-07-15 18:30:00

fin : 2025-09-23 19:30:00

2025-07-15 2025-07-22 2025-08-05 2025-08-19 2025-08-26 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23

Le Domaine Vallon des Glauges à Eyguières vous propose des Yog’apéros, tous les mardis soirs de juin à septembre !Sportifs

Yog’Apéro Équilibre & Détente au cœur des vignes !



Tous les mardis soirs, on prend soin de soi au Domaine du Vallon des Glauges avec le Yog’Apéro !

– Une séance de yoga en plein air au coucher du soleil, entre vignes et collines

– Suivie d’un apéro convivial autour des vins du domaine

– Ambiance bien-être, nature et partage



2 professeurs

Maud (15 juillet, 26 août, 9 septembre, 16 septembre, 23 septembre)

Charlotte (22 juillet, 5 août, 19 août)

Ouvert à tous niveaux pensez à amener votre tapis !

Sur réservation uniquement, auprès des professeures via Instagram .

Voie d’Aureille Domaine Vallon des Glauges Eyguières 13430 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 81 45 contact@vallondesglauges.com

English :

The Domaine Vallon des Glauges in Eyguières offers Yog’apéros every Tuesday evening from June to September!

German :

Die Domaine Vallon des Glauges in Eyguières bietet Ihnen Yog’apéros an, jeden Dienstagabend von Juni bis September!

Italiano :

Il Domaine Vallon des Glauges di Eyguières propone Yog’apéros ogni martedì sera da giugno a settembre!

Espanol :

El Domaine Vallon des Glauges de Eyguières ofrece Yog’apéros todos los martes por la noche de junio a septiembre

