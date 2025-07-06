Yogarbre Haguenau

Yogarbre Haguenau dimanche 24 août 2025.

Yogarbre

Route de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-24 09:30:00

fin : 2025-08-24 11:00:00

Date(s) :

2025-08-24

A l’ombre des arbres, après un échauffement articulaire et musculaire, cette séance propose de tester le hatha yoga pour finir par une relaxation accompagnée du chant des oiseaux !

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Une séance de yoga en plein air, guidée par Béatrice, met l’accent sur l’équilibre entre l’effort et la détente, adaptée à chacun selon ses capacités. A l’ombre des arbres, après un échauffement articulaire et musculaire, cette séance propose de tester le hatha yoga pour finir par une relaxation accompagnée du chant des oiseaux ! .

Route de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 45 09 59 88 bea@yograbre.fr

English :

In the shade of the trees, after a joint and muscle warm-up, this session offers the chance to try out hatha yoga, ending with relaxation accompanied by birdsong!

German :

Im Schatten der Bäume, nach einem Aufwärmen der Gelenke und Muskeln, bietet diese Sitzung die Möglichkeit, Hatha-Yoga auszuprobieren, um mit einer Entspannung zu enden, die vom Gesang der Vögel begleitet wird!

Italiano :

All’ombra degli alberi, dopo una sessione di riscaldamento per le articolazioni e i muscoli, questa sessione offre la possibilità di provare l’hatha yoga, per finire con una sessione rilassante accompagnata dal canto degli uccelli!

Espanol :

A la sombra de los árboles, tras una sesión de calentamiento de las articulaciones y los músculos, esta sesión ofrece la posibilidad de probar el hatha yoga, para terminar con una sesión relajante acompañada del canto de los pájaros

