Yogarigami Nogent-le-Rotrou

Yogarigami Nogent-le-Rotrou vendredi 5 septembre 2025.

Yogarigami

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2025-09-05 18:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-05 2025-09-11 2025-09-18 2025-09-25

Stressés, curieux, envie de faire un cadeau ? Venez plier du papier au café Le Circonflexe à Nogent-le-Rotrou tous les jeudis à 18h avec Luc.

24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90

English :

Stressed, curious, want to make a gift? Come and fold paper at café Le Circonflexe in Nogent-le-Rotrou every Thursday at 6pm with Luc.

German :

Gestresst, neugierig, Lust, ein Geschenk zu machen? Falten Sie im Café Le Circonflexe in Nogent-le-Rotrou jeden Donnerstag um 18 Uhr mit Luc Papier.

Italiano :

Stressati, curiosi, desiderosi di fare un regalo? Venite a piegare la carta al caffè Le Circonflexe di Nogent-le-Rotrou ogni giovedì alle 18.00 con Luc.

Espanol :

¿Estresado, curioso, con ganas de hacer un regalo? Ven a plegar papel al café Le Circonflexe de Nogent-le-Rotrou todos los jueves a las 18:00 con Luc.

L’événement Yogarigami Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-08-29 par OTs DU PERCHE