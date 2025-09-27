Yog’Art au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer Saint-Quentin

Yog’Art au Musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 11:00:00

2025-09-27

Venez vivre une expérience hors du commun ou redécouvrir votre musée en silence ou en mouvement en participant à une séance de yoga.

Emmenez votre corps dans des étirements profonds et posez votre mental en liant l’ensemble à votre respiration.

Écoutez le silence et imprégnez-vous de l’atmosphère du lieu et des collections.

Appréhendez l’art autrement, en mobilisant votre corps et vos sens !

Avec Angélique DIDIER, professeure de danse et de yoga à Saint-Quentin

Un bon moyen pour déconnecter et se ressourcer le samedi 27 septembre 2025 de 10h à 11h.

A partir de 14 ans.

Tarif 5€.

Renseignements et billetterie à l’Office de Tourisme (3 rue Emile Zola) 03.23.67.05.00 / tourisme@saint-quentin.fr

Point de rendez-vous au musée des Beaux-Arts Antoine Lécuyer, 28 rue Antoine Lécuyer.

Vous pouvez également arriver pour 9h30 afin de prendre le temps de faire une petite visite du musée.

28 rue Antoine Lécuyer Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

